Fabelhafte Farben

Man könnte so viel erleben. In knapp 50 Minuten wäre man vom Hotel »Solar de Vila Meã« mit dem Auto in Porto. Man könnte dort am Douro entlangspazieren und zwei bis drei Pastéis de Nata in der »Manteigaria« essen. Nach Guimarães, deren Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und die als »Wiege der Nation« bezeichnet wird, würde es nur eine gute halbe Stunde dauern. Man könnte auch die 581 Stufen zur Kirche »Bom Jesus do Monte« in Braga emporsteigen. Wem das zu anstrengend ist, könnte eines der vielen Weingüter der Region besuchen und Vinho Verde verkosten. Der wird als grün bezeichnet, aber kann aus weißen oder roten Trauben bestehen – »Vinhos Verdes« ist die geschützte Herkunftsbezeichung für die Anbauregion im Nordwesten Portugals. So viele Ausflugsmöglichkeiten – und so weiche Kissen. Noch liegt man in diesem komfortablen und opulenten Bett. Im Halbschlaf lässt man per Fernbedienung die Verdunkelung der Fensterfront hoch­fahren. Der Vorhang hebt sich und eröffnet den Blick auf die umliegenden Weinberge sowie eine private Terrasse. Dieses Licht! Man schaut sich im Hotelzimmer um und befindet, dass Terrakotta, Rosé und Apfelgrün eine fabelhafte Farbkombination sind. Vielleicht schafft man es später noch an den Pool mit den rot-weißen Sonnenschirmen, ins hoteleigene Restaurant »Barro« am Abend auf jeden Fall. Doch fürs Erste sinkt man tiefer in die Laken, blickt zur bemalten Decke, umarmt ein Kissen – und reist in Gedanken, wohin man will.

Solar de Vila Meã

Rua Principal 101, 4775-237 Silveiros, Barcelos, Portugal

Tel. 00351/253 40 08 50

DZ ab 195 Euro/Nacht inkl. Frühstück

solardevilamea.pt