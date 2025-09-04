Schlafen neben schiefen Türmen

Im 19. Jahrhundert hat das Haus schon einmal Gäste beherbergt. Damals waren es Kaufleute, die im Quadrilatero, dem Marktviertel Bolognas, Handel trieben. Vor 12 Jahren nun gründete Umberto Caruba das »Albergo delle Drapperie«, ein Boutiquehotel mit zwanzig Zimmern, das er mit seiner Frau Rita, seinen Kindern Letizia und Guglielmo sowie seiner Nichte Camilla betreibt.

Reisende aus aller Welt sollen sich bei ihnen zu Hause fühlen, und wenn es nur für ein paar Tage ist. Und das gelingt ihnen. An der Rezeption hört man Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch – alles aus dem Mund derselben Gastgeberin. Im Eingangsbereich steht das alte Klavier der Familie, in den Zimmern hat jemand Weinranken in die Giebel gemalt, die Betten sind urgemütlich mit ihren weichen Kissen und schmiedeeisernen Kopfteilen. Sobald man mit dem Frühstück fertig ist, freut man sich schon auf das am nächsten Morgen, denn das Buffett hält mehr bereit, als man auf einmal essen kann – Obst, Kuchen, Gebäck, Müsli, Käse und lokale Spezialitäten wie Mortadella oder kleine, flache Brötchen namens Tigelle.

Das »Albergo delle Drapperie« liegt in einer Gasse mit Restaurants und Läden, in denen man Tortellini und Parmaschinken kaufen kann. Der Hauptplatz mit der Basilika San Petronio ist nur 180 Meter entfernt. Wenn man Glück hat, stolpert man dort in ein Filmfestival oder eine Tanzveranstaltung – und möchte kaum mehr nach Hause gehen, auch wenn es so nah und hübsch ist.

Albergo delle Drapperie, Via Drapperie 5, 40124 Bologna

Italien, Tel. 0039/051/22 39 55

DZ inkl. Frühstück ab 125 Euro/Nacht

albergodrapperie.com