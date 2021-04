Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Das »The Buxton« liegt am Ende der Brick Lane im Londoner Stadtteil Spitalfields, und mehr »Brick«, also Backstein, geht nicht: Die Fassade ist waschecht viktorianisch, innen wurden die Steine weiß angestrichen und mit modernem Design kombiniert. Genau so, wie man das von einem hippen Londoner Pub mit Pension oben drüber erwartet. An der Theke überreicht die Kellnerin den Zimmerschlüssel, rechts daneben geht es beschwingt durch eine kleine Tür – und dann die große Ernüchterung: Stufen, sehr viele, sehr steile Stufen. Kein Aufzug. Das Zimmer liegt im dritten Stock. Und der Koffer wiegt 23,4 Kilo.

Einmal oben angekommen präsentiert sich die Einrichtung als Musterbeispiel der Kategorie »Was man aus wenig Platz rausholen kann«. Der Koffer kommt unters aufgebockte Bett, statt einem Schrank gibt es Haken an der Wand, der alte Kamin dient als Sideboard. Auf dem Bett liegt eine handgeknüpfte Decke, darüber hängt eine gerahmte Webarbeit – alles hier ist eine Hommage an den Politiker Sir Thomas Fowell Buxton, Anfang des 19. Jahrhunderts ein prominenter Gegner der Sklaverei, Bierbrauer und Unterstützer der lokalen Webereien.

Das Pub unten ist der guten Lage wegen übrigens immer voll und mit großer Wahrscheinlichkeit bleibt man an dem Marmor-Tresen viel länger sitzen als geplant, sind ja – theoretisch – nur ein paar Stufen bis ins Bett. Immerhin ist die Treppe mit Teppich überzogen. So kann man den Koffer bei der Abreise einfach hinuntergleiten lassen.

The Buxton

42 Osborn Street, London, E1 6TD, England

Tel. 0044/020/73 92 22 19

DZ mit Frühstück ab 95 Pfund/Nacht