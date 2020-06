Die fast letzte Oase Portos

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

»Darf ich Ihnen ein Glas Portwein anbieten?« Mit dieser, zugegeben, für die Stadt Porto nicht absurd ungewöhnlichen Frage empfängt Margarida Oliveira ihre ­Gäste in der »Pensão Favorita«. Es empfiehlt sich, der Einladung zu folgen, im Salon Platz zu nehmen und sich mit dem Portwein in der Hand von der ­Hotelmanagerin ihre Stadt erklären zu lassen.

Viel hat sich in Porto verändert, seit die Billigfluglinie Ryanair die portugiesische Hafenstadt ansteuert und Kreuzfahrtschiffe ankern. Charmant ist Porto wie eh und je, aber Orte, an denen man den vielen Tagesgästen entkommt, sind seltener geworden. Daran wird auch Corona auf Dauer nichts ändern.

Die »Pensão Favorita« ist so ein Zufluchtsort. 2010 wurde das herrschaft­liche Haus aus dem 19. Jahrhundert in eine Pension mit zwölf Zimmern umgebaut. Es gibt nicht viele Unterkünfte, in denen alles so harmoniert wie hier. Da ist der Salon mit den tiefen Sofas, die Hausbar für alle und die Musik von Bob Dylan vom Schallplattenspieler. Der Garten mit den urwaldartigen Pflanzen und die große Terrasse für kleine Speisen. Und die hübschen Fliesen im Badezimmer mit der dazu passenden edlen Decke auf dem Bett. Jedes der Zimmer ist anders eingerichtet, geschmackvoll sind sie alle. Als »liebevoll cool« könnte man den Stil der »Pensão Favorita« beschreiben. Das betrifft auch die Frühstückszutaten, das köstliche Früchtebrot sollte man sich nicht entgehen lassen – und bald ist ja auch schon wieder Zeit für ein Glas Portwein.

Fotos: Pensão Favorita

Pensão Favorita

Rua de Miguel Bombarda 267

4050-381, Porto, Portugal

Tel. 00351/220 13 41 57

DZ inkl. Frühstück ab 80 Euro

pensaofavorita.pt