Zu Gast bei Pepe, dem Papagei

Lärmunempfindlichen Freunden empfehle ich eine der ältesten Kneipen der Insel: Die schon etwas abgerockte »Fonda Pepe« in Sant Ferran war früher der Hippie-Treffpunkt, auch Bob Dylan und Pink Floyd sollen sich hier die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Pepe gibt es nicht mehr, seine Großnichte führt Lokal und Pension, die Zimmer sind rustikal und günstig für die teuerste Insel der Balearen, aber man kann hier immer noch bis drei Uhr morgens auf Inselberühmtheiten treffen. Sol aus Buenos Aires etwa, die aus Plastikmüll vom Strand Kunst macht und sich um 1600 wilde Katzen auf der Insel kümmert.

Lärmempfindliche Menschen schicke ich lieber in das komfortable »Roca Plana« im Küstenort Es Pujols. In diesem Hotel gibt es ebenfalls einen Pepe hinter der Bar, 71 Jahre ist er alt, aber in Rente will er nicht gehen, und weil er gern redet, ist auch der Papagei nach ihm benannt, der im Foyer über den 40 Jahre alten Schildkröten sitzt. Sonja Cardona führt das Drei-Sterne-Hotel in dritter Generation, Ehemann, Sohn und Mutter helfen mit. Es gibt einen kleinen Pool, und abends kann man zwischen Fisch und Fleisch im Hauptgang wählen, man ist sehr gut mit Halbpension beraten. Es Pujols ist schick geworden, im August schwappt der Partytrubel aus Ibiza auf Motorbooten herüber. Kein Wunder bei dem türkisblauen Meer und den etlichen schönen Stränden. Mein Lieblingsrestaurant der Insel liegt oben neben der »Fonda Pepe«: das »Can Forn«. Die schönste Reisezeit für Formentera: Oktober.

Roca Plana, C./ Espalmador 41–45, 07871 Es Pujols, Formentera

Tel. 0034/971/32 83 35

DZ ab 110 Euro/Nacht

rocaplana.es