Einmal Berg mit allem, bitte!

Meine Kriterien, um die Qualität eines Hotels zu bewerten, sind in der Reihenfolge: Wie gemütlich ist das Bett? Wie ruhig ist es in der Nacht? Was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster blicke? Und: Was gibt es zum Frühstück?

Wenn ich diese Liste für das »Breitachhus« in Riezlern im Kleinwalsertal durchgehe, komme ich auf ziemlich hohe Punktzahlen. Die Naturmatratze hat den perfekten Härtegrad. Als ich am Morgen den Vorhang zur Seite ziehe, schaue ich auf die Kanzelwand, auf deren Gipfel ich später am Tag noch klettern möchte. Das Beste ist das Frühstück: hausgebackenes Brot, selbst gemachte Kräuteraufstriche, eingelegte Möhrchen aus dem Garten, Bergkäse aus dem Allgäu. Wenn ich möchte, kann ich mir meine Flocken selbst aus frischem Hafer quetschen.

Wahrscheinlich ist das fünfte und entscheidende Kriterium, denke ich, als ich mein Müsli löffle: die Liebe zum Detail. Die spürt man in dem Bed & Breakfast überall, was daran liegen könnte, dass es Cyrilla Riezlers Elternhaus ist. Rund 15 Jahre war die heutige Chefin weg aus dem Tal, arbeitete bei BMW in München. Weil keiner ihrer Brüder das »Breitachhus« übernehmen wollte, kam sie zurück. Seither renoviert sie das knapp 350 Jahre alte Gebäude behutsam. Es gibt einen großen Garten, eine moderne Gemeinschaftsküche, Fami­lienzimmer mit viel Platz. Wenn man etwas Luxus möchte, kann man im dazugehörigen Biohotel »Oswalda Hus« nicht nur das neue Spa nutzen, sondern abends auch ein Dreigängemenü dazubuchen. Das kocht Riezlers Mann Joachim.

Breitachhus

Eggstr. 14

6991 Riezlern, Österreich

Tel. 0043/5517/62 66

DZ ab 77 Europro Person ­inkl. Frühstück.