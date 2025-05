Das Meer vor der Nase

Wir waren im Winter auf Föhr. Es hat geregnet und gestürmt. Am Südstrand, an dem das »Hotel Upstalsboom« direkt liegt, waren wir nicht ein Mal. Wir haben auch keinen der Tipps genutzt, die eine Freundin geschickt hatte (im »Saimons Hin & Weg«, direkt an der Pommesmeile Wyk, gebe es super Burger und den besten Kaffee). Dafür haben wir durch die bodentiefen Fenster unseres Zimmers ins Watt geschaut und unserem Kind versucht zu erklären, wie das geht mit dem Mond, dem Wasser und den Gezeiten. Ich habe mir im Hotel von einer sehr netten Insulanerin die Haare schneiden lassen, innerhalb von zwei Tagen Morgen, morgen und wieder morgen von Gabrielle Zevin durchgelesen und mal wieder richtiges Fernsehen geschaut, eine Kochshow mit Jamie Oliver, die mein Kind so langweilig fand, dass wir wieder schwimmen gegangen sind, drinnen und draußen mit Blick aufs Meer. Kinder dürfen nicht in den Saunabereich, was Sinn ergibt, sind aber ansonsten sehr willkommen. Für junge Familien ist das natürlich schön. Das »Upstalsboom« eröffnete 2018, es ist also alles ziemlich neu, mit viel honigfarbenem Holz und dem gerade richtigen Maß an Meer-Deko. Es ist mit 167 Zimmern auch das einzige große Hotel auf Föhr, das ansonsten eher eine Insel für Stammgäste ist und für Leute, denen das benachbarte Sylt zu schickimicki oder zu teuer ist. Von Hamburg aus ist man auch schnell da, zweieinhalb Stunden mit dem Auto zum Fähranleger, und sitzt man auf dem Schiff – alte Nordseeweisheit –, dann hat der Urlaub schon begonnen.

Upstalsboom Wyk auf Föhr

Gmelinstraße 11, 25938 Wyk auf Föhr

Tel. 04681/99 20-0

DZ ab 200 Euro/Nacht inkl. Frühstück

upstalsboom-wyk.de