Nachhaltige Erholung

Was kann schon verkehrt sein an einem Ort, an dem selbst die Schweine Bergsicht genießen? Die Tiere residieren in einem Stall auf einer Blumenwiese hinter dem »Oswalda Hus« und suhlen sich in diesem Anblick: hinein ins Kleinwalsertal, diesem Nadelöhr in Vorarlberg, das man einzig über die Hügel des Oberallgäus via Oberstdorf erreicht. Einmal rechts von der Hauptstraße des Ortes abgebogen, liegt das Bio-Hotel, in dem wirklich alles nachhaltig ist – von den Sitzkissen der Stühle bis hin zur Gurkensuppe oder dem regionalen Rinderfilet, das abends im Speiseraum mit Berg- und Schweinepanorama aufgetischt wird (die eigenen Tiere werden selbstredend verschont).

Das Betonen ökologischer Verantwortung wirkt im »Oswalda Hus« nicht, als hätte sich das eine Greenwashing-Agentur ausgedacht: Die Besitzerfa­milie Müller meint es ernst – und hat dazu ein Auge für Architektur. Die Modernisierung eines alten Bauernhauses kann ja schnell ins Kataloghafte oder Kitschige abdriften. Im »Oswalda Hus« aber sitzt jede Linie, jede Materialidee. Das Herzstück ist der Pool samt Wellnessbereich zwischen Haupthaus und einem weiteren Holzanbau. Und wer in den Zimmern mit Zirbenholzmöbeln die Muskeln von einer Wanderung durch die spektakuläre Breitachklamm kuriert, hält sogar Weltfrieden für möglich. Dann das Frühstück, es ist mindestens das zweitbeste des Tals – das beste gibt es wenige Kilometer weiter im »Breitachhus«, einem Ableger des Oswalda Hus. Dort stehen Ponys hinter dem Haus.



Oswalda Hus

Leo-Müller-Str. 11, 6991 Riezlern, Österreich

Tel. 0043/5517/59 29

DZ ab 290 Euro/Nacht inkl. 3/4-Pension, Apartment ab 165 Euro/Nacht (für 2 Personen ab fünf Nächte)

Über oswalda-hus.com