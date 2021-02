Wo das Leben so einfach sein kann

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Die vergangenen Monate waren hart: Homeschooling, Videokonferenzen, Ausgangssperren – das Leben ist auf einmal so kompliziert geworden. Und so ist es zu Beginn irritierend, dass sich im »Rosso« alles so leicht anfühlt. Der Bauernhof, den das Paar Lisa Rühwald und Christian Müller zu Ferienwohnungen umgebaut hat, liegt im Allgäu zwischen Kempten und Leutkirch, drum herum Hügel, Hühner, Wiesen, Kühe. Der Handyempfang ist schlecht, man sieht kaum Menschen, weil es nur drei (dafür riesige) Apartments gibt. Morgens nach dem Aufstehen hängt Christian Müller einem manchmal die Semmeln an die Zimmertür, alles andere findet man im Hofladen.

Und dann gibt es den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich mit einfacheren Dingen zu beschäftigen. Etwa mit der frei stehenden Kupferbadewanne, von der aus man direkt in den Himmel schauen oder dem Regen dabei zuhören kann, wie er aufs Dach fällt. Oder darüber nachzudenken, was es für einen selbst bedeutet, dass Christian Müller zwar die Großstadt hinter sich gelassen hat, aber vom Land aus immer noch eine der größten Internetmessen Deutschlands leitet. Könnte man das selbst auch schaffen? Ein neues Leben auf dem Land führen und trotzdem auf Augenhöhe mit seinem alten Leben in der Großstadt bleiben?

Wenn man schon dabei ist, kann man auch lange darüber grübeln, warum »Das Rosso« wohl so heißt. Die Antwort vorweg: Weil der Hof immer ganz in Rot gestrichen war. Das Leben kann so einfach sein.

Das Rosso

Oberhub 3

87452 Altusried

Tel. 0171/931 59 74

Apartments ab 200 Euro/Nacht.