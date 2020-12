Besser als Fernsehen

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Den Berg gegenüber auf der anderen Seite des Tals sieht man aus jedem Fenster der ­Gästezimmer. Auch aus den drei kleinen Chalets neben dem Bauernhof. Und aus der Saunahütte. Manchmal versteckt er sich hinter Wolken. An schönen Tagen sieht er freundlicher aus, bei schlechtem Wetter bedrohlicher, lieblich wirkt der Watzmann nie. Wird nicht langweilig, ihn anzuschauen. Macht der Bauer jeden Abend beim Feierabendbier: Peter Palzer, der Bauer mit den Gästezimmern, war öfter oben, sogar mit seinen kleinen Kindern, die Überschreitung vom Nord- zum Südgipfel ist er aber nie gelaufen, denn Palzer hat Höhenangst: Siebzig Zentimeter oder weniger ist der Grat an manchen Stellen nur breit, so ungefähr jedes Jahr liest man, dass wieder jemand verunglückt ist. Peter Palzers Cousin Toni Palzer rennt die 23 Kilometer mittlerweile in 2:47 Stunden – rauf auf den 2713 Meter hohen Gipfel, über den Grat und auf der anderen Seite runter. 15 Stunden mit Übernachtung brauchen normale Bergsteiger dafür.

Toni Palzer ist Skibergsteiger von Beruf, zu Hause schläft er unter einem Sauerstoffzelt. Neben Peter Palzers Bauernhof liegt noch ein Berg, ein harmloser für Anfänger, Toter Mann heißt er. Im Winter kann man auf ihm Ski fahren. Die Bauernhofgäste bedienen sich einfach am Kühlschrank und tragen sich auf einer Strichliste ein. Im Inneren der drei neu gebauten Chalets finden fünfköpfige Familien Platz und gibt es Luxus, den man hier gar nicht bräuchte. Zum Beispiel einen Fernseher. Draußen steht doch der Watzmann.

