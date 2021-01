Erst Stalldiplom, dann Sauna mit Regendusche

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Was sich die Bauern, die im ­16. Jahrhundert auf dem ­Thomahof lebten, wohl beim Anblick dieser Bäder dächten? Es gibt hier eine Badewanne mit Massage­düsen, eine Mini-Sauna mit Ofen und Infrarotstrahlern, eine Regendusche, dazu noch Handtuchwärmer. Der »Thoma­hof« in der oberbayerischen Landschaft Rupertiwinkel bietet Fünf-Sterne-Ferienwohnungen in Bauern­hofidylle: Kaminfeuer, Fußboden­heizung, Flachbildschirme, Wellness­bäder – und trotzdem steht morgens ein Kännchen mit frisch gemolkener, noch warmer Milch vor der Tür.

Die Besitzerfamilie Evi und Alois Reiter mit Tochter, Sohn und Großmutter bewirtschaftet den Milchhof mit vielen Kühen und Kälbern, während die Hausgäste allerlei Katzen, Schweine, Ziegen, Schafe, Hasen und Meerschweinchen streicheln. Im Hofladen verkauft Evi Reiter Käse, Bärlauch-Essig und selbst gemachtes Holundergelee. Weil die meisten Gäste mitsamt Kindern an­reisen, stehen auf dem »Thomahof« auch unzählige Fahrgeräte zur Ver­fügung, Ponys zum Reiten, ein Kinderbagger auf einem Sandberg, eine Matschküche. Wer möchte, kann Punkte sammeln beim Melken und Füttern, auf dem Traktor mitfahren und so schließlich sein »Stalldiplom« ablegen. In einer ­riesigen Scheune steht für die Kinder ­zudem eine Heuburg bereit, die sie ­erklimmen können. Aus der Höhe ­können sie sich in eine Art Heuschwimmbad werfen – für Stadtkinder von heute der größte Spaß, für die ­Bauern vor 400 Jahren möglicherweise auch.

Thomahof

Eizing 2

83413 Fridolfing

Tel. 08684/358

5-Sterne-Ferienwohnung ab 104 Euro/Tag

3-Sterne-­Wohnung ab 84 Euro/Tag.