Eine Sommerresidenz für jede Jahreszeit

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Eine Reise nach Berlin ist für mich immer so, als hätte man ein Kind im Süßigkeitenladen vergessen – ich stopfe mich voll mit Eindrücken und kann kaum genug bekommen, vor allem vom Leute-Schauen. Ob es ein Nackter mit Engelsflügeln beim Mauer­park-Karaoke ist, mich eine Seniorin auf ihrem Einrad fast umnietet oder der süffige Dialog zweier Späti-Stamm­gäste: Oh, wie ich das vermisse! Für eine Auswärtige kann Berlin aber auch eine ziemliche Herausforderung sein. Und den Fehler, mich nach einem vollen Tag in das Achtbettzimmer eines hippen Hostels zu schleppen, in dem mir die irische Mitbewohnerin ihre Interrail-Tour in allen Details schildern muss, will ich nicht mehr machen.

Stattdessen: Rückzug ins »Garden Boutique Hotel«, ein kleines Juwel in Berlin-Mitte. Hat man die massive Doppeltür dieses beeindruckenden Altbaus erst einmal hinter sich zugemacht, ist der Verkehrslärm der Invalidenstraße wie ausgeknipst. Möglicherweise begrüßt einen das leise Miauen des roten Katers Max, der wie ein britischer Royal durch das Gebäude von 1845 stolziert. Schwere Ölgemälde an den Wänden, antike Möbel sowie der Steinlöwe im mediterranen Garten lassen das Gebäude wie eine adelsfamiliäre Sommerresidenz wirken.

Als Gast sitzt man dann abends mit einem Glas Wein vor der warmen Ziegelwand seiner kleinen Remise oder am Brunnen, beobachtet ein paar zankende Meisen und lauscht dem Rascheln von Bambus im Wind. Aufregend ist das nicht. Aber sehr schön.

Garden Boutique Hotel

Invalidenstr. 122

10115 Berlin

Tel. 030/28 44 55 77

DZ ab 99 Euro.