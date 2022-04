Mallorca, aber leise

Wer eine Insel erschließen möchte, braucht dort erst mal einen Ort, an dem er sich sammeln und Pläne machen kann. Besonders hier, auf Mallorca, abgeschottet von den anderen Touristen aus England, Deutschland und dem Rest der Welt. Dieses weiße Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist das perfekte Refugium. Das Hotel liegt in der Altstadt, versteckt hinter einer Kirche. Selbst Taxifahrer zögern, in die so enge Gasse hineinzufahren. Früher war das Haus eine Manufaktur für Olivenöl und Olivenöl-Seife, mehr als 200 Jahre lang. Es gibt sogar einen Turm, von dem man die Umgebung beobachten kann. Der Blick reicht von umliegenden Dach­geschosswohnungen bis zur Kathedrale der ­Heiligen Maria an der Bucht von Palma. Nah dran ist man trotzdem, an den Markthallen, der Plaça Major und den schicken Läden der ­Carrer dels Paraires. Säcke mit Oliven hingen früher von einem steinernen Kreuzgewölbe, heute schmückt dieses die Lounge mit ihren dänischen Sessel-Klassikern. Von Oliven angeregt ist auch die farbliche Gestaltung: Das silbrige Grün der ­Olivenblätter findet sich in groben Mustern auf den handge­arbeiteten ­Fliesen der Böden und Bäder, auf der Treppe zur Terrasse und in der Ein­fassung des Pools auf dem Dach.

Das silbrig Grün der handgearbeiteten Fliesen erinnert an Olivenblätter. Foto: mauritius images/Westend61

Hier oben ist außer dem Gurgeln des Pools und dem Flügelschlag der Kirchentauben nichts zu hören. Auf einer der breiten Liegen kann man in den Himmel schauen und sich von Wermut auf Eis ein wenig betäuben lassen. Bis man Kraft geschöpft hat für den großen Ausflug.

Concepció by Nobis

Carrer de la Concepció, 34

07012 Palma, Illes Balears, Spanien

Tel. 0034/971/91 50 25, DZ ab 216 Euro/Nacht