Und nun zur Werbung

Was wurde hier beworben? Haarspray mit 63 Prozent Alkohol.

Warum sollte man das damals kaufen? Weil Pomaden-Heini tot war. Lang lebe seine Nachfolger: Fönfrisur-Heini

Was lernen wir? Du bist jung? Du bist cool? Du findest dich schön? – Dann warte 20 Jahre, sieh dir deine alte Haarspray-Werbung an und versinke im Boden vor Scham.

Was wurde hier beworben? Ein Nasenformer. »Versand diskret.«

Wer sollte sich das kaufen? Menschen, die ihre Nasenknorpel nicht mögen, was offenbar oft vorkommt, die Firma schreibt: »Über 200.000 Stück verkauft.«.

Was lernen wir? Sollte man nach dem Tod seine Ahnen treffen und von ihnen für Botox-Lippen ausgelacht werden – einfach diese Werbung zeigen.



Was wurde hier beworben? Scheiblettenkäse

Wer sollte sich das kaufen? Menschen, die finden, Wiener mit Käse zu umwickeln ist »Fantasievoll essen«.

Was lernen wir? Wenn sich Werber im Jahr 1975 eine fetzige Party ausdenken, klingt das so: »Sabine und Biggi, 20 und 22 alt, besuchen eine Fremdsprachen-Schule im ersten Semester. Heute Abend wollen sie eine Party geben. "Ich hab ja nur ne kleine Studentenbude, aber Sabine wohnt zu Hause. Da ist Platz für eine Party mit 14 Leuten. Und ihre Mutter stellt uns ihre Küche zur Verfügung. Es soll doch auch was Warmes zu essen geben. Wir haben da eine prima Idee: Würstchen im Schlafrock. Die kosten nicht viel und sind im Nu gemacht mit den toll gewürzten Brat & Grill Scheibletten. (...) Französisches Baquette dazu – und heiße Musik. Das wird ein Fest!«

Was hoffen wir? Dass es Sabine und Biggi nicht wirklich gab.



Was wurde hier beworben? Eine Krankenversicherung

Wer sollte sich das kaufen? Der wehrlose Mittelstand! (So lange er jünger als 60 Jahre alt ist.)

Was lernen wir? Wenn eine Krankenversicherung schreibt »Auskunftsstellen an allen großen Plätzen« sollte man als Kranker nicht darauf hoffen, dass außer für Werbungskosten viel Geld in der Kasse ist.



Was wurde hier beworben? Eine Ketchup-Pumpe

Wer sollte sich das kaufen? Menschen, die gerne Ketchup essen und folgende Geräusche kennen: Klopf, klopf, guck, schüttel, guck, motz, klop, klopf... PFLATSCH.

Was fragen wir uns? Wenn eine Ketchup-Pumpe »die feine Art zu würzen« war – was bitte war dann die unfeine Art zu würzen?



Was wurde hier beworben? Bleistifte

Wer sollte sich das kaufen? Das fragt sich der Mann auf dem Plakat auch gerade.

Was lernen wir? 1922 war mit dem Bleistift schreiben offenbar ein feierlicher Anlass, bei dem man die guten Anziehsachen aus dem Schrank geholt hat.



Was wurde hier beworben? Kaffeepulver

Wer sollte sich das kaufen? Mutti für Vati

Was lernen wir? Im Kinderzimmer die Straßenschuhe immer anlassen.

Was wurde hier beworben? Ein Stärkungsmittel

Wer sollte sich das kaufen? Frauen mit Blutarmut, Bleichsucht und einem Bizeps wie Arnold Schwarzenegger.

Was lernen wir? Wenn die Firma den Hinweis »Ueberraschende Erfolge!« fett auf die Anzeige druckt, war sie vielleicht nicht so richtig überzeugt von der Wirksamkeit des Mittels.

Was wurde hier beworben? Glückauf-Bier

Wer sollte sich das kaufen? Bergarbeiter in Gelsenkirchen

Was lernen wir? Gut, dass das XXL-Bierglas seine Hände verdeckt.



Was wurde hier beworben? Ein im Jahr 1926 topmodernes Telefon

Warum sollte man das kaufen? Weil, wie das Inserat reimt:

»Unser Automat jede Vermittlung erspart!«

Was lernen wir? »Dieses Gedicht jeder Lyrik-Fan erbricht.«

Was wurde hier beworben? Bahntickets

Warum sollte man das kaufen? »Für einen sauberen, umweltfreundlichen Verkehr« – mit Steinkohle.

Was lernen wir? Ruhrkohle ist zur Natur mindestens so freundlich wie der Gesichtaudruck von Dr. Karlheinz Bund.

Was wurde hier beworben? Sekt von Söhnlein Rheingold

Warum sollte man das kaufen? Weil man nur vier bis fünf Flaschen Söhnlein trinken muss, schon sieht man junge hübsche Frauen, die halbnackt in einer Ostereierschale durchs Wohnzimmer laufen.

Was lernen wir? Zum Omas Zeiten war auch schon viel Schweinkram.

Was wurde hier beworben? Eine Hose namens »O-Dog-Pant«.

Warum sollte man das kaufen? Weil sie nur 69.95 Mark kosten statt 99.99 Mark.

Was lernen wir? Wir brauchen wirklich sehr dringend die Rufnummer »01805 _I_S_T COOL«.