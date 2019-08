Kauf mich!

Moritz Hoffmann bringt einen zum Lachen, aber darum geht es ihm gar nicht so sehr. Seit 2007 sammelt der Historiker alte Werbeanzeigen, die oftmals skurril wirken, aber – und darum geht es ihm – vor allem viel über die Zeit erzählen, in der sie entworfen wurden. So waren rauchende Fabrikschlote, die den Himmel dunkel färbten im Jahr 1942 noch »Zeichen einer prosperierenden, modernen Industrie«, wie er schreibt. Und das Empire State Building als Motiv einer C&A-Kampagne zwar Mitte der 50er Jahre ein Sehnsuchtsort – aber Anfang der 70er Jahre bereits Symbol einer zunehmend kritisch gesehen US-Politik. Es lohnt sich, nach dem ersten Schmunzeln die Anzeigen noch etwas länger zu betrachten.

Was wurde hier 1974 beworben? Haarspray

Warum sollte man das damals kaufen? »Pomadenheini ist tot«, vermeldet die Anzeige fröhlich. Sein Nachfolger: Fönfrisurheini.

Was lernen wir? In den 70er Jahren sollte es auf dem Kopf weniger glatt und streng zugehen, sondern luftiger und lässiger werden. Oder wie Gilette es hier sagt: »Seid locker, Männer. Holt euch 'ne Dose.« (Dass Männer eine Werbung in der Bravo lesen, ist eine recht gewagte Zielgruppenanalyse.)

Was wurde hier 1920 beworben? Ein Nasenformer. Mit dem Versprechen: »Versand diskret.«

Wer sollte sich das kaufen? Menschen, die ihre Nasenknorpel nicht mögen, was offenbar oft vorkam, die Firma schreibt stolz: »Über 200.000 Stück verkauft.«.

Was lernen wir? Die Schönheitsindustrie war schon vor Botox und aufgespritzten Lippen absurd.



Was wurde hier 1975 beworben? Scheiblettenkäse, das Schlimmste, was Milch je angetan wurde.

Wer sollte sich das kaufen? Menschen, die finden, Wiener mit Industriekäse zu umwickeln ist »Fantasievoll essen«.

Was lernen wir? Wenn sich Werber im Jahr 1975 eine fetzige Party ausdachten, klang das so: »Sabine und Biggi, 20 und 22 alt, besuchen eine Fremdsprachen-Schule im ersten Semester. Heute Abend wollen sie eine Party geben. "Ich hab ja nur ne kleine Studentenbude, aber Sabine wohnt zu Hause. Da ist Platz für eine Party mit 14 Leuten. Und ihre Mutter stellt uns ihre Küche zur Verfügung. Es soll doch auch was Warmes zu essen geben. Wir haben da eine prima Idee: Würstchen im Schlafrock. Die kosten nicht viel und sind im Nu gemacht mit den toll gewürzten Brat & Grill Scheibletten. (...) Französisches Baquette dazu – und heiße Musik. Das wird ein Fest!«

Was hoffen wir? Dass es Sabine, Biggi und diese Wurstparty nicht wirklich gab.



Was wurde hier 1924 beworben? Eine Krankenversicherung

Wer sollte sich das kaufen? Der damals noch wehrlose Mittelstand. (So lange er jung ist, denn bitte beachten: »Aufnahme bis zum 60. Lebensjahre.«)

Was lernen wir? Wenn eine Krankenversicherung schreibt »Auskunftsstellen an allen großen Plätzen« sollte man als Kranker nicht darauf hoffen, dass außer für Werbungskosten viel Geld in der Kasse ist.



Was wurde hier beworben? Eine Ketchup-Pumpe

Wer sollte sich das kaufen? Menschen, die gerne Ketchup essen und folgende Geräusche kennen: Klopf, klopf, guck, schüttel, guck, motz, klop, klopf... PFLATSCH.

Was fragen wir uns? Wenn eine Ketchup-Pumpe »die feine Art zu würzen« war – was bitte war dann die unfeine Art zu würzen?



Was wurde hier beworben? Bleistifte

Wer sollte sich das kaufen? Das fragt sich der Mann auf dem Plakat auch gerade.

Was lernen wir? 1922 war mit dem Bleistift schreiben offenbar ein feierlicher Anlass, bei dem man die guten Anziehsachen aus dem Schrank geholt hat.



Was wurde hier beworben? Kaffeepulver

Wer sollte sich das kaufen? Mutti für Vati

Was lernen wir? Im Kinderzimmer die Straßenschuhe immer anlassen.

Was wurde hier beworben? Ein Stärkungsmittel

Wer sollte sich das kaufen? Frauen mit Blutarmut, Bleichsucht und einem Bizeps wie Arnold Schwarzenegger.

Was lernen wir? Wenn die Firma den Hinweis »Ueberraschende Erfolge!« fett auf die Anzeige druckt, war sie vielleicht nicht so richtig überzeugt von der Wirksamkeit des Mittels.

Was wurde hier beworben? Glückauf-Bier

Wer sollte sich das kaufen? Bergarbeiter in Gelsenkirchen

Was lernen wir? Gut, dass das XXL-Bierglas seine Hände verdeckt.



Was wurde hier beworben? Ein im Jahr 1926 topmodernes Telefon

Warum sollte man das kaufen? Weil, wie das Inserat reimt:

»Unser Automat jede Vermittlung erspart!«

Was lernen wir? »Dieses Gedicht jeder Lyrik-Fan erbricht.«

Was wurde hier beworben? Bahntickets

Warum sollte man das kaufen? »Für einen sauberen, umweltfreundlichen Verkehr« – mit Steinkohle.

Was lernen wir? Ruhrkohle ist zur Natur mindestens so freundlich wie der Gesichtaudruck von Dr. Karlheinz Bund.

Was wurde hier beworben? Sekt von Söhnlein Rheingold

Warum sollte man das kaufen? Weil man nur vier bis fünf Flaschen Söhnlein trinken muss, schon sieht man junge hübsche Frauen, die halbnackt in einer Ostereierschale durchs Wohnzimmer laufen.

Was lernen wir? Zum Omas Zeiten war auch schon viel Schweinkram.

Was wurde hier beworben? Eine Hose namens »O-Dog-Pant«.

Warum sollte man das kaufen? Weil sie nur 69.95 Mark kosten statt 99.99 Mark.

Was lernen wir? Wir brauchen wirklich sehr dringend die Rufnummer »01805 _I_S_T COOL«.