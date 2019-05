Warnhinweis

Seit in Frankreich die sogenannten Gelbwesten einige Unruhe verursachen, geht man auch hier wachsamer durch die Straßen, was diese Farbe betrifft. Die meisten, die bei uns heute mit Gelbwesten zu sehen sind, gehören allerdings immer noch zum Lager der Warnwesten-Radler. Ganz ungefährlich sind die aber auch nicht! Denn wer als Erwachsener alle modischen Eitelkeiten fahren lässt, um im Straßenverkehr gesehen zu werden, macht auch bei seiner Fahrweise nicht unbedingt Kompromisse. Trotz ihrer Sicherheitsausrüstung sind jedenfalls ausgerechnet die Warnwesten-Radler meistens die größten Rowdys auf dem Radweg und des­wegen ihren französischen Pendants nicht ganz unähnlich. Ebenfalls reflektorgelb, aber wirklich nicht unter Krawallverdacht: Schülerlotsen, Kinderschulranzen, ADAC-Pannenhelfer. Das hier vorgestellte Cape sieht mit seiner Kapuze auf den ersten Blick auch nach Protestcamp aus. Auf den zweiten Blick aber einfach nur gemütlich. Botschaft: Make Mittagsschlaf not Handgemenge!