Neuerdings ist in den Nachrichten oft die Rede von »Türkis-Grün«. Das ist eine Farbkombination, die man sich auch mit gutem Willen eher schlecht vorstellen kann. Beide Töne stehen einander so nah, dass sie schon im Kopf dauernd verschwimmen. Gemeint ist damit die Regierungskoalition in Österreich aus Grünen und ÖVP, die einander eigentlich überhaupt nicht nahestehen. Die ÖVP hatte früher ja auch die Parteifarbe Schwarz, entschied sich 2017 aber für einen neuen Anstrich und dabei für Türkis. Das war schon mutig. Warum nicht gleich Eierschale oder Glitzer? Gut, Türkis hat als Lieblingsfarbe tatsächlich Tradition, sogar viel mehr als die ÖVP. Schon im alten Ägypten war das namensgebende Mineral so beliebt, dass es gefälscht werden musste, um die Nachfrage zu befriedigen. Vielleicht war dies das Kalkül der Partei: Wenn alles wiederkommt, dann womöglich auch ein Türkis-Hype. Bei Handtaschen scheint es ja schon zu funktionieren – früher immer schwarz, heute auch mal türkis-grün.