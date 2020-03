Uhrbevölkerung

Nur selten geschieht es noch, dass man auf offener Straße nach der Uhrzeit gefragt wird. Und wenn, kommt einem die Sache altmodisch vor, beinahe verdächtig. Was will die oder der jetzt mit der genauen Uhrzeit, wofür denn? Und warum schaut er nicht einfach auf sein Telefon oder installiert mal eben eine App? Früher haben sich die Menschen viel mehr und unverfänglicher über die Uhrzeit ausgetauscht, ja, das Thema war so wichtig, dass das höchste Gebäude im Ort eine große Uhr mit Zifferblatt verpasst bekam. Und wenn man allein zu Hause saß, rief man vielleicht einfach mal die Zeitansage an und wartete auf den nächsten Piepton. Macht doch heute keiner mehr! Komisch, aber es scheint fast: Zeit allein ist nicht mehr zeitgemäß. Umso schöner, wenn trotzdem noch mal jemand danach fragt – und man bei der Gelegenheit eine richtige Uhr am Handgelenk hat. Und wie wäre es es heute Abend mit einer nostalgischen Plauderei mit der Zeitansage? Sie piept immer noch! Die Nummer lautet 0180 4 100 100.