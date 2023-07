Kranke Häuser

Das kleine Wartezimmer ist so hässlich, dass es wehtut. In zwei Ecken stehen künstliche Birkenstämme, an deren dürren Ästen Plastikblätter hängen. Eine der vier Wände ist verblichen gelb. Die grünen Stühle davor sind über ein Drahtseil miteinander fixiert, als hätte man Angst, dass jemand, der hier wartet, mit einem davon rausspazieren könnte. Kein Fenster, durch das sich zumindest der Blick flüchten könnte. Nur raus aus diesem Raum, in dem die Anspannung so hoch ist. Denn wer hier wartet, hat Angst.