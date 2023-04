»Ich erlebe meine Umgebung bewusster«

Vor sieben Jahren war ich das erste Mal allein im Kino, da war ich 17. Keiner meiner Freunde wollte einer Sprachwissenschaftlerin dabei zusehen, wie sie sich mit friedlichen Aliens zu unterhalten versucht. Also ging ich ohne Begleitung – und bereute diese Entscheidung schnell. Ich hatte das Gefühl, jede und jeder starrt mich an und fragt sich, was ich bitte allein im Kino will. Es dauerte, bis die geheimnisvolle Atmosphäre des Films mich so vereinnahmte, dass ich mich entspannen konnte.

Ich