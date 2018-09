Rockin’ All Over the World

»Rockin’ All Over the World« stammt von John Fogerty, dem früheren Frontmann von Creedence Clearwater Revival. Die britische Rockband Status Quo um die beiden Gitarristen Francis Rossi und Rick Parfitt (gest. 2016) machte den Titel 1977 zum Hit.

Francis Rossi: Es war die Zeit, als man es mit Alkohol am Steuer noch nicht so genau nahm. Wenn wir im Studio fertig waren, setzte sich Rick ins Auto, auch wenn er etwas getrunken hatte. Er fuhr über Land nach Hause, nahm oft Anhalter mit. Eines Tages sah er einen Typen am Straßenrand, der den Daumen raushielt. Rick stoppte – es war in Wahrheit ein Briefkasten. Da bekam er einen Schreck und hat das Radio angemacht, um den Kopf freizubekommen. Und in dem Moment lief John Fogertys Originalversion von Rockin’ All Over the World.