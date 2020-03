Keine Hausgeburt ohne Malerfolie

In der letzten Folge des Hebammen-Podcasts erzählt Maja Böhler von der Geburt daheim. Früher war das selbstverständlich, heute ist es ein Luxus, den sich manche Paare leisten wollen. Aber ist eine Hausgeburt nicht gefährlich? Und was ist vom Trend zur »Alleingeburt« zu halten? Böhler erzählt von riskanten Alleingängen und dem überraschenden Anruf eines werdenden Vaters.

Ein Jahr lang erzählte Maja Böhler jeden Dienstag von ihrem Alltag als Hebamme in einem großen Krankenhaus. In ihren Geschichten wurde der Kreißsaal zum Kaleidoskop von Menschen in Extremsituationen: Böhler erzählte vom Whatsapp-Schreiben unter Presswehen; von ambitionierten Vätern, die beherzt (und splitternackt) zu ihrer Frau in die Wanne steigen, und solchen, die einfach verschwunden sind. Von 13-jährigen Müttern und 55-jährigen. Von todtraurigen Schicksalen. Vom ganzen Leben.

