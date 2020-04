Sag mir, wo die Väter sind

In der SZ-Magazin-Kolumne »Freie Radikale« schrieb Teresa Bücker in den letzten Monaten über neue spannende Konzepte für unsere Gesellschaft. Aus der Kolumne wird nun ein Podcast: Teresa Bücker redet mit Lara Fritzsche, der stellvertretenden Chefredakteurin des SZ-Magazins, über all die Themen, die in der Kolumne offen geblieben sind – und beantwortet Fragen der Leserinnen und Leser.

Folge 4: Corona führt zurück in die 50er. Der Mann wird wieder zum Ernährer und die Frau zur Kümmererin. Auch vor der Pandemie gingen die meisten Männer gar nicht oder nur sehr kurz in Elternzeit. Und kümmerten sich auch im Alltag statistisch weit weniger um ihre Kinder. Warum nur? Teresa Bücker im Gespräch mit Lara Fritzsche über die große Frage: Warum kämpfen Väter nicht auch um eine gleichberechtigte Elternschaft?

So können Sie den SZ-Magazin-Podcast abonnieren

