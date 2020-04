Unter dem Titel »Freie Radikale« schrieb Teresa Bücker in den letzten Monaten im gedruckten SZ-Magazin und auf unserer Webseite ihre Kolumne über radikale neue Konzepte für unsere Gesellschaft. In diesem Podcast beantwortet sie nun weitergehende Fragen der Leserinnen und Leser.

In der ersten Folge spricht Teresa Bücker mit Lara Fritzsche, der stellvertretenden Chefredakteurin des SZ-Magazins, über Care-Arbeit: Wie ist es damit generell, und was verändert Corona? Viele Paare sagen, sie würden es ja gerne tun – sich die Arbeit zu Hause und in der Familie teilen. Warum gelingt es den meisten trotzdem nicht? Welche politischen Maßnahmen könnten helfen, oder sollen Kindererziehung und Wohnungsputz Privatsache bleiben?

