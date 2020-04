Kinder und Karriere

In der SZ-Magazin-Kolumne »Freie Radikale« schrieb Teresa Bücker in den letzten Monaten über neue spannende Konzepte für unsere Gesellschaft. Aus der Kolumne wird nun ein Podcast: Teresa Bücker redet mit Lara Fritzsche, der stellvertretenden Chefredakteurin des SZ-Magazins, über all die Themen, die in der Kolumne offen geblieben sind – und beantwortet Fragen der Leserinnen und Leser.

In der dritten Folge des Podcasts geht es um Job und Karriere: Sich selbst verwirklichen, Geld verdienen, unabhängig bleiben – aber eben auch: fürs Kind da sein, die Partnerschaft pflegen, zu sich selbst finden. Wie kann das alles zusammengehen?

