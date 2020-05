Die wütende Frau

In der SZ-Magazin-Kolumne »Freie Radikale« schrieb Teresa Bücker in den letzten Monaten über neue spannende Konzepte für unsere Gesellschaft. Aus der Kolumne wurde ein Podcast: Teresa Bücker redet mit Lara Fritzsche, der stellvertretenden Chefredakteurin des SZ-Magazins, über all die Themen, die in der Kolumne offen geblieben sind – und beantwortet Fragen der Leserinnen und Leser.

In der fünfte und letzten Folge geht es um das Thema Wut: In der Coronakrise werden die Interessen von Frauen systematisch vernachlässigt. Ein guter Grund, wütend zu werden. Häufig aber wird Frauen in privaten wie öffentlichen Debatten ihre Wut nicht zugestanden. Die Reaktionen sind ablehnend. Wie lässt sich das ändern? Lara Fritzsche im Gespräch mit Teresa Bücker über ein gutes Gefühl und seine Kraft.

