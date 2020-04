Von Bonuseltern und Wahlkindern

In der SZ-Magazin-Kolumne »Freie Radikale« schrieb Teresa Bücker in den letzten Monaten über neue spannende Konzepte für unsere Gesellschaft. Aus der Kolumne wird nun ein Podcast: Teresa Bücker redet mit Lara Fritzsche, der stellvertretenden Chefredakteurin des SZ-Magazins, über all die Themen, die in der Kolumne offen geblieben sind – und beantwortet Fragen der Leserinnen und Leser.

In der zweiten Folge spricht Teresa Bücker über neue Familienmodelle: Die einen sehnen sich nach einem Kind. Andere Paare haben Kinder und wären gerne mehr Erwachsene, um sie groß zu ziehen. Trotzdem wurschteln sich die meisten Familien immer noch mühsam als Kleinfamilie durchs Leben. Dabei ginge es anders leichter, sagt Teresa Bücker. Was sich ändern muss, damit neue Familienmodelle möglich werden, erzählt sie diese Woche im Podcast:

