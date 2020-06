Das falsche Fundament

Ich könnte mich in diesem Text hinter einem »wir«, einem »die« oder einem »man« verstecken, aber ich muss »ich« sagen, wenn ich über Rassismus spreche. Nicht weil ich rassistisch beleidigt werde, sondern weil ich zur weißen Mehrheit in Deutschland gehöre. Zu einer Mehrheit, die zum Teil leider immer noch nicht bereit ist anzuerkennen, dass es so etwas wie strukturellen Rassismus überhaupt gibt.

Struktureller Rassismus in Deutschland beginnt nicht erst mit dem verweigerten Mietvertrag, mit der ausbleibenden Einladung zum Vorstellungsgespräch und auch nicht mit einer »anlasslosen« Polizeikontrolle. Struktureller Rassismus beginnt in Deutschland schon mit dem Grundgesetz.