Der Star auf der Gartenparty

In dieser Kolumne werden Erbsen vernachlässigt! Bisher habe ich nur zwei Rezepte mit Erbsen veröffentlicht: Gegrillte Erbsen mit Olivenöl-Minz-Butter und Nudelrisotto mit Erbsen und Erbsenschoten. Beide sind empfehlenswert – das Nudelrisotto mit Erbsenbrühe gehört sogar zu meinen Lieblingsrezepten, probieren Sie es unbedingt mal aus. Doch insgesamt waren es eben nur zwei Rezepte. Wahrscheinlich hängt dieser Mangel damit zusammen, dass Erbsen – wie übrigens auch Erdbeeren – für den ganz großen Genuss wenig Unterstützung durch Köchin oder Koch brauchen: Je frischer die Erbse, desto besser schmeckt sie, nichts geht über eine rohe Erbse direkt aus der gerade gepflückten Schote. Lange Kochzeiten oder komplizierte Zubereitungen sind eher schädlich. Natürlich können Sie fast alle Rezepte mit Erbsen sehr gut auch aus TK-Erbsen zubereiten, aber ein kleines bisschen besser schmeckt das Ergebnis eben mit superfrischen Erbsen. Hier lohnt sich die Suche nach der frischesten Ware auf dem Markt.

Für einen Salat, in dem diese süßen Erbsen gut zur Geltung kommen, mag ich wenige, dafür aromatische Blätter, keinen Blatt-, sondern einen Kräutersalat. Minze harmoniert bekanntlich bestens mit Erbsen, aber Rucola, Fenchelkraut, Vogelmiere oder Petersilie auch. Umso besser, wenn diese Kräuter genauso frisch sind, wie die Erbsen: Es schadet nicht, die Kräuter erst abzuschneiden, wenn die Kartoffeln schon auf dem Herd stehen.

Erbsensalat mit Minze

Zutaten: Für 4 Personen 4 EL gemischte Nüsse und Saaten – was gerade im Schrank steht, z. B.: Mohn, Sonnenblumenkerne, Chiasamen, Sesam, Pinienkerne, Pistazienkerne, Leinsamen … Mohn, Sonnenblumenkerne, Chia, Sesam, Pinienkerne, Pistazien, Leinsamen

1 Breze Breze, Brezel

Oder etwa 90 g Weißbrot Brot

6 EL erstklassiges Sesamöl (kein stark geröstetes Öl aus dem Asienladen, dann lieber Olivenöl) Sesamöl, Olivenöl, Öl

250 g neue Kartoffeln Kartoffel 1 kg frische Erbsen in der Schote (bei 1 kg netto ca. 250 g) Erbsen

1 Knoblauchzehe Knoblauch

3 Sardellenfilets Sardellen

oder 1 kleiner Schuss Sojasauce Sojasauce

Salz, Chiliflocken

½ Bio-Zitrone Zitrone

1 üppiger Bund Minze, Rucola oder Fenchelkraut Minze, Rucola, Fenchelkraut

1. Saatenmischung in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis alles schön duftet, oft umrühren. Gleichzeitig die Breze in möglichst dünne Scheiben schneiden. Saaten in eine Schüssel umfüllen, die Pfanne mit Küchenpapier auswischen, Brezenscheiben in der heißen Pfanne mit 2 EL Öl goldbraun braten, ebenfalls in die Schüssel geben, leicht zerkrümeln.

2. Kartoffeln sauber waschen, in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Erbsen waschen, dann palen – also aus den Schoten lösen. Die Schoten unbedingt für eine sehr gute Brühe verwenden.

3. Knoblauch schälen und hacken, mit wenig Öl und den Sardellenfilets 1 Minute anschwitzen, dann die Kartoffeln und 100 ml Wasser (oder Erbsenbrühe) zugeben. Mit Deckel etwa 10 Minuten dünsten. Erbsen zugeben, nochmal 2 Minuten dünsten – es reicht, wenn die Erbsen nicht heiß und nicht mehr ganz roh sind. Vorsichtig salzen (Sardellen sind auch salzig) und mit Chiliflocken würzen. Vom Herd nehmen, in eine breite Schüssel umfüllen, so dass Kartoffeln und Erbsen schnell etwas abkühlen können.

4. Die Schale der Zitrone fein abreiben, den Saft auspressen, beides mit dem restlichen Öl zu den Erbsen geben, abschmecken. Minze zupfen, locker untermischen und servieren, mit den Bröseln großzügig bestreuen.