Muss man ein Kindskopf sein, um gute Musik zu machen?

Geboren: 26.8.1988 in Berlin (Lukas Habermann), 26.6.1981 in Flensburg (Florian Sump), 16.6.1978 in Mediasch, Rumänien (Markus Pauli)

Beruf: Kindermusik-Trio

Ausbildung: Abitur, Realschul­abschluss, Gymnasium (abgebrochen), Radiomoderation, Kita-Mitarbeit, DJ (Fettes Brot)

Status: Kinder an die Macht



Vor zehn Jahren konnte man dieses Trio noch auf Sommerfesten kleiner Kindergärten erleben. Da gab es kaum mehr als den ersten Song Schokolade, aber schon war klar: Die sind was Besonderes. Drei Jungs, die verblüffend guten Hip-Hop mit lustigen Texten kombinierten, die bei Kindern gut ankamen, aber nicht aufdringlich »kindgerecht« waren. Lukas Habermann und Florian Sump verzichten bis heute beim Singen und Rappen auf all das Heititeiti und Dutzidutzi, das Kindermusik oft so doof macht. Stattdessen geht es ums Aufräumen (nervt), Schimpfwörter (hurra!), böse Hausmeister (böse) und Blockflöten (siehe Aufräumen). Markus Pauli bastelt dazu Musik, die es mit dem dickhosigsten Hip-Hop aufnehmen kann, und bringt Zitate unter, die auch die Erwachsenen freuen (Falco, Macarena). Viele Songzeilen sind längst geflügelte Worte in deutschen Familien, die Songs wurden mit der Zeit poppiger, die Hallen, in denen das Trio auftritt, größer. Die Kindergartenparty-Zeit ist vorbei. Wow. Nein, schade. Nein, wow. Gerade ist ihr neues Album Ordentlich durcheinander erschienen, aber schon jetzt werden die Karten für die Herbstkonzerte knapp. Nicht nur weil Kinder sie gut finden. Sondern weil Kinder und Eltern sie gut finden. Ein generationenversöhnendes Projekt. Von welcher Kindermusikband kann man das sonst sagen?