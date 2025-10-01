Zum Hauptinhalt springen

Wie bleiben Sie bei schlechten Nachrichten positiv, Eva Schulz?

Die Podcasterin und Moderatorin über ihre roten Haare, ihren Erfolg in den sozialen Medien und die Frage, was in der Politik gerade am meisten fehlt. 

  • Wie bleiben Sie bei all den schlechten Nachrichten positiv?

  • In Ihrem Podcast interviewen Sie oft Politikerinnen und Politiker. Wobei kommt es darauf an?

  • Was braucht man, um in den sozialen Medien Erfolg zu haben?

  • Wie finden Sie die vielen neuen Instagram- und TikTok-Accounts von Politikern und Parteien?

  • Wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen der Talkshow-Sendeplatz am Sonntagabend angeboten würde?

  • Ihr Markenzeichen sind Ihre roten Haare. Haben Sie schon mal überlegt zu färben?

  • Was raten Sie jungen Menschen?

  • Wie sieht Innovation aus?

  • Was fehlt in der Politik gerade am meisten?

  • Mit welchem Gesichtsausdruck blicken Sie in die Zukunft?

Vorheriges Bild Nächstes Bild

Geboren 15. Juni 1990 in Borken
Beruf Podcasterin, Moderatorin
Studium Kommunikation, Kultur und Wirtschaft in Friedrichshafen Status Will’s wissen

Diese Frau war in den vergangenen Jahren ziemlich rasant unterwegs. Erste Bekanntheit erlangte sie 2017, weil sie es online mit dem Format Deutschland3000 schaffte, in kurzen Videos jungen Menschen politische Themen näherzubringen, voller Emojis und trotzdem ernsthaft. Schnell saß sie in zig Talkshows, moderierte selbst eine, drehte politische Reportagen – und startete schließlich einen Interview-Podcast, der ebenfalls Deutschland3000 heißt. Zu Gast waren bald die Großen, von Anke Engelke bis Olaf Scholz. Angetrieben hat Eva Schulz in all den Jahren nicht nur, den Bedürfnissen junger Menschen in den Medien Raum zu geben, sondern sich als Frau auch selbst welchen zu nehmen. Bestimmte Sendeplätze würden immer noch eher Männern zugetraut, sagte sie mal der SZ, dabei seien Frauen als Interviewerinnen genauso streng und empathisch, recherchestark und lustig. Jetzt ist sie selbst als Moderatorin für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Und am 23. Oktober startet ihr neuer Podcast Battle of the Nerds in der ARD Audiothek, diesmal etwas ganz Unpolitisches: eine Art Spielshow, in der es um Kuriositäten und Nischen-Fachwissen zwischen Game of Thrones und Die Simpsons geht. Wenn die rastlose Eva Schulz mal innehalten will, hält sie doch nicht inne, sondern macht etwas, das sie als Kind gehasst hat, aber heute liebt: wandern.

Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.