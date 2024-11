Wie sieht Ihre fiese Seite aus, Florian David Fitz?

Geboren 20. November 1974

Beruf Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur

Ausbildung Abitur in München, Schauspiel- und Gesangsstudium in Boston, privater Schauspielunterricht in München

Status Guter Mann

Ach ja, Florian David Fitz, das ist dieser Nette, nicht wahr? Die Einschätzung kommt praktisch immer, wenn der Name fällt. Vielleicht ist das manchmal ein bisschen anstrengend für ihn, die Netten wollen ja womöglich gar nicht immer die Netten sein. Aber hilft nichts – wenn Fitz in Talkshows zu Gast ist, machen ihm die Moderatorinnen und Moderatoren regelrechte Liebes­erklärungen, sie stellen ihn als »Publikumsliebling« vor. Und er, was soll er machen, er lächelt dann höflich und etwas ratlos. Immerhin, nett heißt bei Fitz auch: erfolgreich. In seinen Filmen (Vincent will Meer, Männerherzen, Die Vermessung der Welt, Willkommen bei den Hartmanns) spielt er die Netten, er schreibt nette Drehbücher (erfolgreich) und verfilmt sie (erfolgreich, natürlich). In der neuen Komödie Der Vierer spielt er einen etwas klemmigen Mann, der sich mit seiner Partnerin auf ein erotisches Experiment mit einem anderen Paar einlässt. Und ist wieder der Sympathieträger, der vielen Zuschauern als Identifikationsfigur in die Story hilft. Also denkt man, so, jetzt aber, ein hektischer Fototermin fürs Sagen Sie jetzt nichts, zwischen lauter andere Interviews und Termine gequetscht – da wird der Mann doch vielleicht mal kurz die Geduld verlieren. Gut möglich, dass jetzt der grantige, der genervte Florian David Fitz zu erleben ist. Und dann kommen die Fragen, der Blitz blitzt, und er? Raten Sie mal.