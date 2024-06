Geboren 23. Mai 1991 in Hannover

Beruf Sängerin

Ausbildung Studium der Afrikanistik und Philosophie an der Uni Köln (abgebrochen)

Status Zurück in der Umlaufbahn

Ganz schön viel passiert, seit Lena Meyer-Landrut 2010 beim ESC verschmitzt die Trophäe in der Hand hielt. Sie trat gleich noch mal an, sang, ging auf Tournee, synchronisierte Filmfiguren, coachte in mehreren Staffeln von The Voice Kids. Dann zog sie 2019 die Reißleine: Verschob ihr neues Album, sagte ihre Tour ab, zog sich schließlich aus den sozialen Medien zurück. Wie eine »ständige Faust ins Gesicht« habe sich die Zeit angefühlt, sagte sie später dem SZ-Magazin, sie habe auf Pause drücken müssen. Mittlerweile spricht sie offen von Depressionen. Einen Rückfall im vergangenen Dezember ver­arbeitet sie auf dem Album Loyal To Myself, dem ersten seit fünf Jahren, es ist vor wenigen Tagen erschienen. Im Video zum gleichnamigen Song steigt sie aus einem demolierten Auto, sie sagt, so habe sie darstellen wollen, wie die Krankheit sie erneut gegen die Wand gefahren hat, sie sich aber vom Negativen befreite. Im Video geschieht das in wenigen Sekunden, perfekt inszeniert. In der Realität postete sie ein Foto aus der Notaufnahme bei Instagram. Sonst hält sie ihr Privatleben streng geheim, bekannt ist nur, dass sie mit dem Sänger Mark Forster verheiratet ist, 2021 sollen sie Eltern geworden sein. Weniger wichtig sind ihr dagegen: eine gleichbleibende Frisur – und inzwischen auch ihr einstiger Entdecker Stefan Raab.