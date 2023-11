Wie ist Ihre Grundstimmung, Helena Zengel?

Geboren: 10. Juni 2008 in Berlin

Beruf: Schauspielerin

Ausbildung: Geht zur Schule

Status: Sprenginsfeld

»Pflaumenkompott« und »Milchkaffee« – um diese Wörter hat Helena Zengel Tom Hanks’ Wortschatz erweitert. Mit dem Hollywood-Star drehte die heute Fünfzehnjährige, die da noch zwölf war, in den USA den Western Neues aus der Welt. Helena Zengel spielt da die verwaiste Johanna, die von den Kiowa aufgezogen wurde und von Hanks’ Charakter zu ihren letzten lebenden Verwandten gebracht werden soll. Sie spricht kaum, ihre Rolle lebt von Helena Zengels Mimik und Gestik. Bekannt wurde Helena Zengel mit elf Jahren als Benni im deutschen Film Systemsprenger. Benni ist ein traumatisiertes Mädchen, das von ihrer Mutter in Pflegeeinrichtungen gegeben wird. Benni ist rebellisch. Sie schreit und schlägt um sich, sehnt sich aber eigentlich nur nach Liebe. Als Zuschauer vergaß man für einen Moment, dass das, was man sah, nicht echt war, es war fast unheimlich. Der Film bekam bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises acht Lolas, eine ging an Helena Zengel für die beste Darstellerin. Nun läuft die Adaption von Sebastian Fitzeks Thriller Die Therapie als Serie mit ihr auf Amazon Prime. Trotz all dieser Erfolge ist Helena Zengel ein fast normaler Teenager geblieben, der bei den Fotoaufnahmen zwischendurch den Faden verliert und der Mutter sehr süße Liebeserklärungen (siehe Foto) macht.