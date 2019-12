Wie glamourös ist das Schauspielerleben?

Geboren: Oktober 1999 in Zürich

Beruf: Schauspielerin

Ausbildung: European Film Actor School Zürich

Status: Ernst zu nehmen

Vor einem Jahr spielte sie die Hauptrolle im Kinofilm Das schönste Mädchen der Welt. Seither wird Luna Wedler in der Presse so genannt, scherzhaft, aber nicht nur. Die Frankfurter Rundschau schrieb damals den umständlichen Satz über sie, dass ihre »indirekte Strahlkraft den Filmtitel nicht einmal abwegig klingen« lasse. In ihrer Heimat, der Schweiz, war sie da schon aufgefallen und bekam den Schweizer Filmpreis für ihre Leistung in Blue My Mind, als heranwachsende Frau, die während der Pubertät eine schmerzhafte Verwandlung durchmacht und zu einem anderen Wesen wird – Erwachsen­werden als hereinbrechendes Unglück und große Befreiung zugleich. Dieses Gefühl kenne sie gut, sagte Wedler, selbst eine sehr junge, aber auffallend ernste Frau, damals im Gespräch mit dem SZ-Magazin. Darum geht es, wenn auch lakonischer, ebenfalls in der Romanadaption Auerhaus, die jetzt in die Kinos kommt. Wedler spielt Vera, die mit vier anderen Jugendlichen in ein altes Bauernhaus zieht. Raus aus der bieder tapezierten Wohnung der Eltern, hinein ins Abenteuer. Und ins Ungewisse. Warum leben? Wie ­lieben? Vera findet, Liebe werde größer, wenn man sie teilt. Das findet ihr Freund Höppner nicht. Aber dass sie das schönste Mädchen überhaupt ist, das findet er schon.