Geboren 3. August 1990 in Saarbrücken

Beruf Schauspieler

Ausbildung Schauspielstudium an der Otto Falckenberg Schule in München

Status Flieg, Vöglein, flieg



Irgendwie tut dieser Mann gerade gut. Der Schauspieler Merlin Sandmeyer hat nicht die Erscheinung eines Heldendarstellers – aber Kraftmeier gibt es sowieso genug in der Welt. Sandmeyer ist klein, blass, anders, er traut sich, ganz leise aufzutreten, fast schon kleinlaut. Bekannt wurde er als hoffnungslos überforderter Security-Mann Jonas in der Serie Die Discounter (überhaupt erst seine zweite große Filmarbeit), der permanent eine völlig jämmerliche Figur abgibt. Und auch der Schauspieler Sandmeyer will nicht auf Teufel komm raus souverän auftreten – wenn er als Gast leicht ratlos in Talkshows sitzt, wirkt er immer ein bisschen zerbrechlich. Wie sagt es der Discounter-Chef einmal über den Discounter-Jonas: wie ein kleiner Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Passend dazu hat Sandmeyer vor Kurzem in einem Interview erzählt, wie sehr es ihn verunsichert, dass er jetzt ständig auf der Straße erkannt wird. Aber es läuft nun mal gut bei ihm: Für seine Arbeit hat er viele Preise erhalten, zuletzt den Deutschen Schauspielpreis 2024. Er spielte mehrere Jahre am Burgtheater in Wien, seit 2018 ist er Ensemblemitglied am Hamburger Thalia Theater. In Hamburg lebt er auch mit Frau und Sohn. Gerade spielte Sandmeyer eine kleine Rolle in Wes Andersons Phönizischem Meisterstreich, ab Sommer ist er in Bully Herbigs Das Kanu des Manitu zu sehen.