Wie soll das Ende Ihrer letzten Sendung aussehen, Herr Kloeppel? 

Geboren 14. Oktober 1958 in Frankfurt/Main

Beruf Journalist, Chefmoderator von RTL aktuell

Ausbildung Diplom-Agraringenieur, Universität Göttingen

Status Peter der Große

Wer, wenn nicht er, ist Mr. RTL? Und jetzt hört er auf. Am 23. August um 18.45 Uhr wird Peter Kloeppel die letzte seiner geschätzt 6000 Nachrichtensendungen moderieren. »Ist dann auch mal gut«, hat er vor ein paar Monaten gesagt. Was man nie vergessen sollte: Er gab RTL aktuell ein Profil, verlieh der Sendung Wucht, ja Würde, und spätestens seit er am 11. September 2001 mehr als sieben Stunden lang live über die Terroranschläge auf das World Trade Center berichtet hatte, machte er der guten alten Tagesschau mit einem Mal ernsthaft Konkurrenz im Segment der seriösen Nachrichtensendungen. Das war bis dahin unvorstellbar gewesen. Er riss sich nicht gerade darum, für Sagen Sie jetzt nichts fotografiert zu werden, als er aber zugesagt hatte, brachte er, ganz Profi, einen Rucksack voller Utensilien mit ins Studio, die er vielleicht würde brauchen können, um seine Antworten zu unterstreichen. Und er brachte Ulrike von der Groeben mit, mit der er in den vergangenen dreißig Jahren etwa 4500-mal vor der Kamera stand, sie ist für den Sport in der Nachrichtensendung zuständig. Am 23. August um 19.05 Uhr wird es heißen: Ulrike von der Groeben war für den Sport zuständig. Denn Peter Kloeppel und sie hören gemeinsam auf. Wieder geht ein kleines Stück Fernsehgeschichte zu Ende.