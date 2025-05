Wie sieht Ihr inneres Kind aus, Stefanie Stahl?

Geboren 27. Dezember 1963 in Hamburg

Beruf Psychologin, Autorin

Ausbildung Jurastudium (abgebrochen), Psychologiestudium an der Universität Trier

Status Große Erklärerin

Stefanie Stahl kann gut zuhören und vielleicht noch besser erzählen. 1994 eröffnete sie ihre Praxis für Psychotherapie in Trier, seit ein paar Jahren behandelt sie dort aber nicht mehr selbst. Stattdessen berät sie sehr erfolgreich öffentlich. In Büchern, auf der Bühne, in Podcasts und Interviews erklärt sie die menschliche Psyche, analysiert Persönlichkeitstypen oder erörtert Beziehungs­muster. Von ihrem bekanntesten Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, wurden mehr als drei Millionen Exemplare verkauft. Ihren Anhängern gefällt, dass sie Komplexes verständlich formuliert, nahbar und humorvoll ist. Kritiker finden, sie vereinfache Psychologie zu stark, verbinde sie zu sehr mit Entertainment. Sie selbst erwiderte im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung mal: So könne man das Wissen eben vielen Menschen vermitteln. Über Stefanie Stahls Privatleben kann man dies erfahren: Seit mehr als zehn Jahren ist sie verheiratet, sie lebt mit ihrem Ehemann Holger in Trier, und als sie in einem Interview mit der Zeitschrift chrismon gefragt wurde, was ihr selbst bei einem Problem im ersten Moment weiterhelfe, antwortete sie recht unverblümt: »Rauchen und reden. Wenn ich eine Krise habe, gehe ich zuerst zur Tankstelle und kaufe mir Zigaretten – ein schlechtes Thema.«