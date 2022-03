Das Fernweh der Dinge

Vor einer Weile bekam die Stadt Myrtle Beach, an der Küste South Carolinas gelegen, Post aus dem County Mayo, der sich wiederum an der Westküste Irlands befindet. Zwischen beiden Orten liegen also der Atlantik und eine Distanz von 5700 Kilometern. Die Mail stammte von dem irischen Bürger Keith McGreal, der mit seinen Kindern am Strand von County Mayo spazieren gegangen war und dabei im Sand eine blaue, teilweise von Muscheln bedeckte Mülltonne entdeckt hatte. Die Tonne war beschriftet: City of