Zubereitungszeit 70 Back/Gesamtzeit 95 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Back-Rezepte

»Bei uns zu Hause wurde viel gekocht, aber kaum gebacken. Einzige Ausnahme: der Butterkuchen. Man sollte ihn am besten frisch vom Blech genießen.«

Zutaten:

Für 4 Personen 220 g Butter

1 Würfel frische Hefe Hefe

220 g Zucker

250 ml Milch

500 g Mehl 1 Ei

2 TL Zimt (gemahlen) Zimt

eine Prise Salz

Zuckerwasser 4 EL Wasser und 3 EL Zucker Zuckerwasser

100 g Butter schmelzen, die übrige Butter kaltstellen. Die Hefe mit 1 TL Zucker in etwas Milch auflösen. Mehl in eine Schüssel geben. Mit der Hand eine Vertiefung eindrücken und die Hefemischung hinein-geben. Ein wenig von dem Mehl in die Hefemischung mit einrühren, Schüssel abdecken und diesen Art Vorteig 20 Minuten gehen lassen.

Restliche Milch leicht erwärmen. Diese mit 100 g Zucker, Salz, Ei und der geschmolzenen Butter zum Vorteig dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Teig 20 Minuten gehen lassen. Ofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den restlichen Zucker mit Zimt mischen. Danach ein Backblech mit Butter einfetten.

Teig ausrollen (ca. 1 cm hoch) und das Blech damit belegen. Abgedeckt noch mal 20 Minuten gehen lassen. Über das Blech verteilt in den Teig kleine Mulden drücken und in Flocken kalte Butter hineinsetzen. Anschließend Zimtzucker auf den Butterflocken verteilen. Kuchen 25 Minuten backen.

4 EL Wasser mit 3 EL Zucker in einem kleinen Topf kurz aufkochen, sodass sich der Zucker vollständig auflöst. Butterkuchen aus dem Ofen nehmen und den heißen Kuchen mit dem Zuckerwasser bestreichen.