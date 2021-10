So gut hat altes Brot noch nie geschmeckt

»Pain perdu, Arme Ritter, French Toast … In vielen Ländern gibt es Rezepte, in denen nicht mehr ganz so frische Brotscheiben in ein neues Gericht transformiert werden. In diesem Fall haben wir mit der französischen Bistrot-Variante Croque Monsieur einen Hybrid aus buttriger Brioche, schmelzendem Käse und herzhaftem Schinken geschaffen.«

Croque Monsieur aus der Pfanne



Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 45 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Sandwich-Rezepte

Familienrezepte

Französische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Sauce Mornay

20 g Butter

20 g Mehl

70 ml Milch

100 g Cheddar, Emmentaler oder anderer Schnitt-/Hartkäse Cheddar, Emmentaler, Käse

30 ml Sahne

Salz

Weißer Pfeffer aus der Mühle

Pfeffer

1 Zitrone

Cayennepfeffer

Royal

50 ml Milch

50 ml Sahne

1 Ei

Salz, Pfeffer Salz, Pfeffer Croques

8 Brioche­scheiben (nicht zu dünn)

Brioche, Weißbrot

12 Scheiben Scheiben Schinken (etwa Bayonner Schinken)

Schinken

8 Scheiben Scheiben Käse (etwa junger Comté) Käse

60-80 g Butter zum Braten Butter

80 g Gruyère (gerieben) zum Gratinieren Käse

Für die Sauce Mornay Butter in einem Topf zer­gehen lassen. Mehl hinzufügen. Unter Rühren so kurz aufkochen, dass die Mehlschwitze hell bleibt. Milch dazugeben und alles 5 Minuten unter ständigem Rühren leicht köcheln lassen. Geriebenen Cheddar hinzufügen und gut einrühren, damit sich der Käse vollständig auflöst. Mit Sahne, Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft und Zitronenzeste sowie einer Prise Cayennepfeffer abschmecken. Im Kühlschrank abkühlen lassen.

Die Briochescheiben mit der abgekühlten Sauce Mornay bestreichen, mit dem Schinken und den Käsescheiben belegen und zusammenklappen. Für die Royal 50 ml Milch, 50 ml Sahne und das Ei verquirlen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Darin nun die Brioche-Sandwiches von beiden Seiten tränken. Anschließend in aufschäumender Butter von beiden Seiten goldbraun braten. Auf ein Blech setzen, mit dem geriebenen Gruyère bestreuen und im Ofen kurz gratinieren. Gleich servieren.