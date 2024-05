Die Karotte als Festessen

»Geschmort werden normalerweise Rind, Schwein oder Lamm. Dabei lässt sich der klassische Bratenansatz auch auf Gemüse übertragen, er sorgt für deftigen Geschmack. Die Creme bringt Frische dazu. Und der Couscous bleibt durch eine ungewöhnliche Gar-Methode sehr luftig.«

Geschmorte Karotten mit Couscous

Zubereitungszeit 120 Back/Gesamtzeit 120 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 8 mittelgroße Karotten (entspricht ca. 400g) Karotte

1 ½ EL Olivenöl Öl

300 g Zwiebeln (geschält) Zwiebel

50 g Knoblauch (geschält) Knoblauch

30 g Tomatenmark Tomate

300 ml Rotwein Wein

2 Lorbeerblätter

2 g Kreuzkümmel (zerstoßen) Kümmel

Chili (nach Belieben) Chili

4 g Paprikapulver (edelsüß) Paprika

Abrieb von ½ Bio-Zitrone Zitrone

10 Kapern

10 schwarze Oliven ohne Kern Olive 30 g Honig

50 ml salzarme Sojasauce Sojasauce

500 ml Brühe (oder Wasser) Brühe

1 TL Salz

Für das Couscous

100 g Couscous

100 ml Wasser

Für die Creme

125 g Mascarpone

1 EL Olivenöl Öl

1 ½ EL Zitronensaft Zitrone

1 ½ EL Orangensaft Orange

Prise Salz

30 g Pistazienkerne (geschält) Pistazie

In einem Bräter das Öl erhitzen und Karotten im Ganzen 10 Minuten rundum anbraten, bis sie Farbe annehmen. Nebenbei Zwiebeln vierteln und in Streifen schneiden, den Knoblauch in feine Scheiben. Karotten herausnehmen und die Zwiebeln im Bräter leicht bräunen, salzen, dann den Knoblauch 5 Minuten mitbraten, immer wieder umrühren. Tomatenmark bei geringer Hitze 1 Minute mitrösten. Mit Wein ablöschen und etwas einkochen, dann Gewürze, Zitronenabrieb (nur das Gelbe, das Weiße ist bitter), Kapern, Oliven, Honig, Soja und Brühe in den Schmoransatz geben. Karotten wieder hineinlegen. Deckel draufgeben und im vorgeheizten Ofen (160 Grad) 60 Minuten garen, danach 30 Minuten ohne Deckel weiter schmoren.

Pistazienkerne 5 Minuten im Ofen rösten und grob hacken. Couscous in einer Schale mit kochendem Wasser übergießen, 2 Minuten quellen lassen, mit einer Gabel auflockern und in ein feinmaschiges Sieb geben. Einen entsprechend großen Topf 5 cm hoch mit Wasser füllen und zum Kochen bringen, das Sieb auf den Topf legen und mit dem Deckel schließen, sodass der Couscous im Dampf weichgaren kann. Alle 5 Minuten mit der Gabel auflockern. Das dauert gut 20 Minuten, auf diese Weise kleben die Körnchen nicht zusammen.

In einer kleinen Schüssel Mascarpone und die Zutaten für die Creme mit einem Schneebesen glatt rühren. Zuletzt Karotten mit etwas Sauce auf einen vorgewärmten Teller legen, Creme und Pistazien daraufgeben, Couscous daneben.