Erbsensuppe mit Cappelletti

»Im August zeigen sich die rosafarbenen Blüten der Speise- platterbsen. Die Blüten sind ebenso essbar wie die jungen Triebe, die Blütenknospen und die Hülsenfrüchte, die wir benutzen. Als Gericht mit Rosmarin, Kartoffeln und Olivenöl sind sie heute auch auf italienischen Speisekarten kaum mehr zu finden.«

500 g Cicerchie (Speiseplattererbsen, getrocknet) oder Erbsen

800 g Cicerchie (getrocknet und geschält) Erbsen

2 EL grobes Salz Salz

150 g Zwiebeln Zwiebel

50 g Staudensellerie Sellerie

80 g reife Tomaten Tomate

2 Kartoffeln Kartoffel 1 Knoblauchzehe Knoblauch

6 EL natives Olivenöl extra vergine plus 1 Spritzer (für die Garnitur) Öl

2 Zweige Rosmarin plus 1 Zweig für die Garnitur Rosmarin

Salz und Peperoncino (gemahlen nach Belieben) Pfeffer

500 g Cappelletti Cappelletti

etwas Butter Butter

1 Zweig Salbei Salbei

1 EL Parmesan Parmesan

Platterbsen in lauwarmem Wasser mit dem Salz 12 Stunden einweichen. Dann abgießen und unter fließendem Wasser abspülen. (Geschälte Cicerchie müssen nicht eingeweicht werden.) Zwiebeln schälen, Zwiebeln und Sellerie hacken, Tomaten und geschälte Kartoffeln würfeln. Zwiebeln, Sellerie und zerdrückte Knoblauchzehe mit 4 EL Olivenöl in einem Topf mit hohem Rand auf kleiner Flamme anbraten. Kartoffel- und Tomatenwürfel, Platterbsen, Rosmarinzweige, Salz und Peperoncino hinzufügen. Mit 2 Litern Wasser aufgießen und alles 1 Stunde kochen. Rosmarinzweige entfernen, ein Drittel der Suppe abschöpfen, pürieren und wieder zur rest­lichen Suppe geben. Cappelletti in Salzwasser kochen, abgießen, in einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl, Butter, Salbeiblättern und Parmesan bräunen. Suppe in eine Schüssel füllen und Cappelletti dazugeben. Mit Rosmarin und Olivenöl abrunden.