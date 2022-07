Dieser Reis macht selig

Zubereitungszeit 1 Back/Gesamtzeit 1 Schwierigkeit Rezept-Typ:

»Um ein richtig gutes Gericht zuzubereiten, ist es immer noch ­wichtig, sich in der traditionellen italienischen Küche auszu­kennen. Ich habe mich vom großen Feinschmecker Pellegrino­ Artusi anregen lassen. Sein bekanntestes Kochbuch gilt als ­Evangelium der italienischen Küche. Dieses farbenfrohe Gericht kann auch kalt serviert werden.«

Reis-Gemüse-Quenelle

auf Zucchinicreme mit Minze

Zutaten: Für 4 Personen Für die Zucchinicreme

200 g Lauch

8 kleine Zucchini Zucchini

8 EL natives Olivenöl extra

1 Knoblauchzehe Knoblauch

2 Zweige Minze

1 Zweig Thymian

Salz und schwarzer Pfeffer nach Belieben Salz, Pfeffer

2 mittelgroße Kartoffeln Kartoffel

100 g frische Schlagsahne Sahne

50 g Parmesan (gerieben) Parmesan

1 kleiner Zweig Basilikum Basilikum

Für die Quenelle

4 kleine Zucchini Zucchini

1 gelbe Paprikaschote Paprika

100 g Erbsen Erbse 150 g reife Kirschtomaten Tomate

2 Zweige Thymian

5 EL natives Olivenöl extra Olivenöl

4 Spritzer Olivenöl extra zum Garnieren Olivenöl

1 TL brauner Zucker Zucker

2 Möhren Karotte

30 g Petersilie

1 mittelgroße süße Zwiebel (gehackt) Zwiebel

1 Knoblauchzehe Knoblauch

500 ml Gemüsebrühe

1 Zweig Rosmarin

Peperoncino nach Belieben Peperoncino

200 g Carnaroli-Reis Reis

40 g Butter

80 g Parmesan (gerieben) Parmesan

4 Basilikumblätter für die Garnitur Basilikum

Lauch putzen, in feine Scheiben schneiden und in ½ Liter kochendem Wasser 1 Minute blanchieren. Kochwasser beiseitestellen. Zucchini waschen, putzen und in Scheiben schneiden. 6 EL Öl im Topf mit Knoblauch sowie je 1 Zweig Minze und Thymian bei niedriger Temperatur erhitzen. Lauch dazugeben und 5 Minuten braten, dann die Zucchini­scheiben hinzufügen, alles 10 Minuten weiterbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Geschälte und in kleine Würfel geschnittene ­Kartoffeln dazugeben, Mix weitere 10 Minuten kochen, dabei das Kochwasser vom Lauch nach und nach angießen. Knoblauch, Thymian und Minze entfernen. Lauch-Zucchini-Gemisch im Mixer fein pürieren. Sahne, Parmesan, Basilikum- und übrige Minzblätter sowie 2 EL Öl hinzufügen.

Gemüse waschen und putzen. Zucchini in dünne Julienne, Paprika in kleine Würfel schneiden. Erbsen aus den Schoten lösen und in leicht gesalzenem Wasser 15 Minuten kochen. Kirschtomaten in Spalten schneiden und mit 1 Zweig Thymian, 1 EL Öl und dem Zucker in eine Schüssel geben und ein paar Minuten ziehen lassen. Möhren in kleine Würfel schneiden. Petersilie waschen und fein hacken. Zwiebel mit 4 EL Öl, dem zerdrückten Knoblauch, 1 Thymianzweig und 50 ml Gemüsebrühe bei niedriger Temperatur 10 Minuten köcheln lassen. Dann Paprikawürfel, Rosmarinzweig, Kirschtomaten und Möhren hinzufügen, mit Salz und Peperoncino abschmecken. Reis dazugeben und 5 Minuten vorsichtig rösten, nach und nach die restliche Gemüsebrühe angießen, Zucchini und Erbsen hinzufügen und das Ganze weitere 10 Minuten kochen lassen. Rosmarin- und Thymianzweig entfernen. Butter, Parmesan und Petersilie dazugeben, alles gut verrühren. Reis 5 Minuten ruhen lassen.

Die Zucchinicreme auf die Teller geben. Mit 2 Löffeln aus dem Gemüsereis Nocken formen und da­raufsetzen. Mit je 1 Basilikumblatt und 1 kleinen Spritzer Olivenöl garnieren.