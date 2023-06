Laue Sommer-Soba

»Soba sind Nudeln aus Buchweizen mit einem meistens geringen An-teil an Weizenmehl. In warmen Monaten isst man sie oft kalt in ein kräftiges Sojasaucen-Dashi gedippt. Meine Version isst man lauwarm. Sie ist allerdings nicht sehr klassisch und eher untypisch für Japan.«

Soba mit Nussbutter, Gurke und Parmesan

Zutaten: Für 4 Personen 400 g Soba-Nudeln (getrocknet) Soba, Soba-Nudeln

1 Gurke

100 g Parmesan

2 St. Frühlingslauch Lauch, Frühlingslauch

2 Nori-Blätter Nori, Nori-Blätter 200 ml Ponzu (Sojasauce mit Zitrus, aus dem Asia-Laden) Ponzu

2 TL Wasabi

150 g warme, gebräunte Butter Butter

Die Gurke schälen, längs halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in Streifen schneiden. Den Parmesan reiben. Den Frühlingslauch putzen, in feine schräge Scheiben schneiden und in kaltes Wasser legen, damit die Schärfe etwas verloren geht. Die Nori-Blätter halbieren und mithilfe einer Schere in feine Streifen schneiden. Die Soba-Nudeln in ungesalzenem Wasser nach Packungsangabe nicht zu bissfest kochen. Die Nudeln abtropfen lassen, auf Schalen verteilen und die Gurkenstreifen daraufgeben. Dann Ponzu-Sauce und warme Nussbutter darauf verteilen und das Ganze mit Wasabi, Nori-Blättern und Frühlingslauch garnieren. Zum Schluss den geriebenen Parmesan darüberstreuen.