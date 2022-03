»Lena, ihr solltet das Land verlassen! Wartet nicht!«

In München wird Simon Koy am Donnerstag, den 24. Februar, vor seiner Frau Olga wach. Auf dem Handy liest er die Eilmeldungen. Er weckt Olga. »Kiew wird angegriffen!«

Olga Koy ist Ukrainerin, vor 20 Jahren kam sie als Au Pair nach Deutschland. Sie blieb zum Studium, lernte kurz danach Simon kennen. Das Paar, sie arbeitet in einer Media Agentur, er ist Fotograf, lebt mit zwei kleinen Töchtern in München. Nach Kiew reiste Olga in den vergangenen Jahren regelmäßig, es war