Wieviel Spaß macht eine Online-Weinprobe?

Ich habe ein Interview mit einem Weinhändler gelesen, der behauptet, 6000 Weine im Gedächtnis zu haben. Gleich danach habe ich meine Erinnerungen durchforstet, aber da war kein fulminanter Weißwein und auch kein spannender Rotwein, da waren nur verkorkste Liebesgeschichten und ein paar Passwörter. Was ich sagen will: Ich bin wirklich kein Weinkenner. Der eine schmeckt mir, der andere nicht, that’s it.

Und deswegen ist es ein bisschen lustig, dass ich neulich mit einer Tasche im ICE nach Berlin saß, in