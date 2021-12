24. Dezember: Schmuckstück

Die Feier, die Vorfreude, der Baum, die Lieder, das Krippenspiel, die letzten Geschenke und Besorgungen – an Heiligabend hat man oft kaum eine ruhige Minute. Umso mehr freut es uns, dass Sie heute nochmal hier vorbeischauen! Es lohnt sich, denn zum Abschluss unseres Adventskalenders verlosen wir eine ganz besondere Kostbarkeit: das Collier »Reflected by Wempe x Guya«, entstanden als Kollaboration zwischen dem Juwelier Wempe und der Berliner Unternehmerin Guya Merkle. Blickfang des markanten Stücks ist der Diamant-Anhänger im Emerald-Schliff, befestigt ist dieser an einer eleganten, 42 Zentimeter langen Gliederkette aus 18k Gelb- und Weißgold. Wie alle schönen Schmückstücke glänzt das Collier zwar auch selbst, überträgt seinen Glanz aber vor allem auf die Trägerin. In diesem Sinne wünsche wir Ihnen frohe Weihnachten und glückliche, beglänzte Feiertage.