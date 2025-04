Ist Naturwein gesünder als konventioneller Wein?

Franziska Schömig bewirtschaftet ein drei Hektar großes Weingut in Rimpar, nördlich von Würzburg. Seit 2019 hat sich die Bio-Winzerin auf Naturweine spezialisiert:

»Naturwein ist kein geschützter Begriff und es gibt keine allgemeingültige Definition. Für mich fängt die Arbeit im Weinberg mit einem gesunden Boden und ökologischem Anbau der Trauben an. In der Regel wird Naturwein ohne Schönungsmittel, wie etwa künstliche Hefe oder chemische Zusätze hergestellt. Das bedeutet, dass der Körper weniger Stoffe abbauen muss als beim herkömmlichen Wein, was für manche Menschen verträglicher sein kann.

Oft enthalten Naturweine weniger oder gar keinen zugesetzten Schwefel. Der verhindert die Oxidation von Traubenmost und Wein und verlängert so die Haltbarkeit. Ich nutze Schwefel als Stabilisator, jedoch in einer viel geringeren Menge als er in konventionellen Weinen zu finden ist. In Weinen, die standardmäßig mit 100 bis 200 Milligramm pro Liter geschwefelt werden, merke ich das Schwefeldioxid schon doll in der Nase. Ich empfinde es wie ein kleines Stechen, das die anderen Aromen übertönt.

Manche Menschen sind empfindlich auf hohe Schwefelmengen, die sich zum Beispiel mit Kopfschmerzen bei ihnen äußern. Ich bezweifle allerdings, dass der Körper selbst den hohen Schwefelgehalt im Standardwein bemerkt. Das ist viel zu gering. Und schon gar nicht die geringe Menge von Schwefel in meinen Weinen. Doch ob Naturwein per se besser verträglich ist, das ist nicht bewiesen. Auch andere Faktoren wie Histamine spielen eine Rolle. Oder Alkohol. Diese Inhaltsstoffe sorgen wahrscheinliche eher für die Kopfschmerzen als der Schwefel.

Naturweine, die spontan vergären, gären oftmals etwas länger. Dadurch können mehr Nebenprodukte wie zum Beispiel Histamin entstehen, die der Körper abbauen muss. Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit können davon allergieähnliche Symptome wie etwa Kopfschmerzen bekommen.

Zusammengefasst ist zu sagen, dass Naturwein kein Superfood ist. Auch meine Naturweine bleiben alkoholhaltig und sollten bewusst genossen werden. Im Hinblick auf den Alkoholgehalt gilt für alle, konventionelle oder Naturweine: der gesündeste Wein ist der, den man nicht trinkt.«