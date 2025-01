Wird man durch vegane Ernährung laktoseintolerant?

Stephan Lück ist Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe und stellvertretender Institutsleiter des Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn):

»Laktoseintoleranz bedeutet, dass der Körper die Fähigkeit verliert, in der Dünndarmschleimhaut das Enzym Laktase zu bilden und Milchzucker vollständig zu verdauen. Das ist genetisch bedingt und kann von außen nicht beeinflusst werden, also auch nicht durch vegane Ernährung. Aber bei einem längeren Verzicht auf tierische Produkte, insbesondere auf Milch- und laktosehaltige Milchprodukte, kann es schon dazu kommen, dass bei einem erneuten Konsum von laktosehaltigen Speisen, erst einmal die Bildung von Laktase verringert ist. Sie wird sich aber allmählich wieder normalisieren und die Menge an gebildeter Laktase wird wieder im vollen Umfang wie vorher erreicht.

Der Konsum von Milchprodukten hat aber keinen Einfluss darauf, wie lange jemand Laktase produzieren kann. Es ist also nicht möglich, durch regelmäßigen Milchkonsum die Entwicklung einer Laktoseintoleranz hinauszuzögern. Manche Menschen verlieren die Fähigkeit zur Laktasebildung bereits im Kindesalter und vertragen daher Milchprodukte nicht mehr. Das ist jedoch selten, meistens geschieht das erst ab dem Jugendlichen- oder Erwachsenenalter.

Die Frage, ob jemand Laktose verträgt, hängt also letztlich von der genetischen Veranlagung ab, nicht von der Ernährungsweise. Die genetische Veranlagung wird durch epigenetische Faktoren bestimmt, also Mechanismen, die eine entscheidende Rolle bei der Anpassung an Umweltbedingungen spielen. Dabei handelt es sich um tiefgreifende Veränderungen der Genstruktur, die sich über sehr lange Zeitabschnitte hinweg entwickeln. Bestimmte Ethnien sind genetisch anfälliger für Laktoseintoleranz – ähnlich wie bei der Verträglichkeit von Alkohol. Das lässt sich weder beeinflussen noch abtrainieren.

In Europa haben genetische Durchmischungen, etwa durch die Völkerwanderungen, dazu geführt, dass viele Menschen in der Lage sind, Laktase auch im Erwachsenenalter zu produzieren. Die Behauptung, dass jeder Mensch mit einer Laktoseintoleranz geboren wird und erst im Laufe des Lebens die Fähigkeit entwickelt, Laktose abzubauen, ist ein Mythos. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang keine Intoleranz gegenüber Laktose entwickeln.«